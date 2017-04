Roda JC in slotfase langs PEC Zwolle

Roda JC heeft zich weten te herstellen van de smadelijke nederlaag (4-1) afgelopen zondag bij ADO Den Haag. De sterk gewijzigde formatie van de Griekse coach Yannis Anastasiou won donderdag op eigen veld (2-1) van PEC Zwolle. Daardoor namen de Limburgers in de stand drie punten afstand van hekkensluiter Go Ahead Eagles en één van nummer zeventien Excelsior. Mikhail Rosheuvel maakte in de 89e minuut de winnende treffer.