Van Gerwen rekent Wade in

Michael van Gerwen is goed begonnen aan de tweede fase van de Premier League Darts. De titelhouder versloeg donderdagavond in Dublin de Engelsman James Wade met 7-5.

De wereldkampioen uit Brabant speelde een wisselvalige partij. Hij kwam eerst met 2-4 achter waarna hij alsnog zijn ritme en zuiverheid vond. Op 6-4 zakte de concentratie weer even weg bij Van Gerwen en mocht Wade alsnog hopen op een gelijkspel. Met een geweldige finish van 138 pakte 'Mighty Mike' alsnog de beslissende leg, met Wade op 41. Van Gerwen gooide zes keer 180 en gooide met een gemiddelde van 113. Wade eindigde op een gemiddelde van bijna 111.

Dankzij zijn zevende zege in zijn tiende partij bleef Van Gerwen aan kop. Raymond van Barneveld komt in Dublin twee keer in actie. Met overwinningen op de Brit Phil Taylor en Wade kan de Hagenaar in punten op gelijke hoogte komen met Van Gerwen.