Bertens redt het niet tegen Lucic

Tennisster Kiki Bertens is er niet in geslaagd de vierde ronde te bereiken van het WTA-toernooi van Charleston in de Amerikaanse staat South Carolina. De Wateringse verloor donderdag in twee sets van Mirjana Lucic-Baroni. De Kroatische, nummer elf van de plaatsingslijst, sloeg toe met de cijfers 7-6 (5) en 6-4.