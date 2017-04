Domper PSV bij FC Twente: 2-2

PSV heeft voor de tweede keer dit seizoen niet kunnen winnen van FC Twente. Het duel in Enschede eindigde donderdagavond in 2-2. Begin november kwamen beide ploegen in Eindhoven op 1-1 uit.

Met zijn vijftiende competitietreffer opende Enes Ünal in de zevende minuut de score voor FC Twente. Na ruim een kwartier maakte Jürgen Locadia gelijk. In de 51e minuut zorgde Héctor Moreno niet zonder geluk voor 1-2. In de extra tijd zorgde Bersant Celina voor de verrassende gelijkmaker.

Door de achtste remise kan PSV titelprolongatie vrijwel vergeten. Met nog vijf duels te spelen, bedraagt de achterstand op koploper Feyenoord zeven punten.

In de slotfase van het duel ontstond commotie in het stadion toen de speaker een oproep deed aan het publiek om de tribunes te verlaten. Kort daarna moesten alleen de bezoekers van Vak P vertrekken. Deze maatregel zou verband houden met mogelijke drugshandel in het supportershome in de buurt van Vak P.