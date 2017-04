Cocu: we gooien zelf alles weg

PSV-trainer Phillip Cocu herkende donderdagavond in de turbulente uitwedstrijd tegen FC Twente (2-2) zijn eigen ploeg niet. 'Nadat we op 1-2 waren gekomen, verwacht je dat we het duel professioneel uitspelen', mokte hij bij FOX Sports.

'Er lag zoveel ruimte voor ons, omdat Twente ging forceren. Maar wij maakten daar geen gebruik van. Ik dacht echt dat mijn team verder was. Er was echter geen defensieve controle en de bal hielden we te weinig in de ploeg. Daar kan ik met mijn verstand niet bij. Dit had een zakelijke 1-2 voor ons moeten zijn.'

Met zeven punten minder dan koploper Feyenoord en vier minder dan Ajax maakt Cocu zich weinig illusies meer. 'Met die gelijkmaker ver in de extra tijd gooien we zelf alles weg. In deze fase van de competitie is elk verliespunt er één te veel. Nu hebben we de kans op de tweede plek ook al niet meer in eigen hand. Dit is een heel dure remise, die heel hard aankomt bij mij.'