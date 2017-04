Hoffman leidt na eerste dag Masters

De Amerikaanse golfer Charley Hoffman is de eerste dag van de Masters in Augusta het beste begonnen. De 40-jarige nummer 52 van de wereld produceerde donderdag negen birdies op de Augusta National en kwam tot een totaal van 65, zeven onder par. Daarmee heeft hij een gaatje van vier slagen naar zijn landgenoot William McGirt en vijf naar de Brit Lee Westwood.

Hoffman, die vier toernooien op zijn naam heeft staan op de PGA Tour, was vooral ijzersterk op de 'back nine' en sloot af met vier birdies en een par. Daarmee deed hij het een stuk beter dan enkele favorieten. Zo bevindt drievoudig Masters-kampioen Phil Mickelson zich in een groep van acht golfers die afsloten op één onder par.

De Masters kregen donderdag een domper te verwerken toen de nummer één van de wereld, Dustin Johnson, zich op het laatste moment terugtrok. De 32-jarige Amerikaan meldde zich op de eerste hole, maar bedacht zich alsnog. Hij bleek toch te veel hinder te ondervinden van een rugblessure.