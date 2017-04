Max gelukkigste in verpeste eerste training

De eerste vrije training voor de Grand Prix van China is afgesloten met Max Verstappen aan top van de tijdenlijst. De Nederlander zal daar geen enkele waarde aan hechten, want in totaal konden slechts 14 coureurs überhaupt een tijd neerzetten in de 10 minuten tussen twee rode vlaggen door. Door slecht zicht viel FP1 bijna helemaal in het water.

MAAR DIKKE 10 MINUTEN VRIJ BAAN

De eerste vrije training op het regenachtige circuit draaide uit op een sprintsessie. Nadat enkele coureurs een installatieronde hadden afgelegd, werd de rode vlag al gezwaaid. Het was boven Shanghai te mistig voor de medische helikopter om te landen bij het ziekenhuis en dus moest de sessie vanwege veiligheidsredenen gestopt worden. Dat oponthoud duurde uiteindelijk bijna 45 minuten.

SLIPPEN MET HAAS EN CARLOS

Met nog 40 minuten op de klok bleek het circuit verder opgedroogd en dus kozen Kevin Magnussen en Romain Grosjean bij hun outlaps voor intermediate-banden. Dat bleek even wennen voor de Deen en de Fransman van Haas, want spins zorgden weliswaar niet voor schade aan de wagens, maar wél aan hun beider ego. Ook Carlos Sainz verloor zijn Toro Rosso even, maar kon zijn weg vervolgen.

MAX METEEN OP TEMPO

Verstappen had wél meteen feeling voor de baan. De Limburger voelt zich als bekend als een vis in het water in natte omstandigheden en zette in zijn twee snelle ronden de twee snelste tijden van de dag op de klok. Met 1.50,491 op intermediates zocht hij de pits weer op. Dat gebeurde noodgedwongen. Nico Hülkenberg had zijn Renault na een spin in het grind gedraaid en zorgde voor een virtual safety car:

EN WEER ROOD

Vlak na de spin van The Hulk sloeg het noodlot opnieuw toe en was daar opnieuw de rode vlag. Het locale vliegveld was door het verder verslechterend zicht nu helemaal gesloten en dus kon er ook van racen geen sprake meer zijn. Onder meer Sebastian Vettel, Lewis Hamilton en Kimi Raikkonen hadden op dat moment zelfs nog geen tijd neergezet.

De Formule 1 is ook in 2017 weer te zien op Ziggo Sport en Ziggo Sport Totaal! Op 7 april staan de eerste vrije trainingen voor de GP van China op het programma. Diezelfde avond is om 22 uur de tweede aflevering van ons gloednieuwe Ziggo Sport F1-café met Robert Doornbos, Tom Coronel en Rob Kamphues. Volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram voor exclusief beeldmateriaal!