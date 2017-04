Curlingploeg sluit af met nederlaag

De Nederlandse curlingmannen hebben het wereldkampioenschap in het Canadese Edmonton afgesloten met een nederlaag. Tweevoudig wereldkampioen Zweden was met 8-2 te sterk voor de ploeg van skip Jaap van Dorp.

Oranje eindigde als elfde in een poule van twaalf landenploegen. Alleen het duel met hekkensluiter Rusland werd gewonnen (6-4). Nederland deed voor het eerst sinds 23 jaar weer mee aan het WK. De ploeg krijgt in december een nieuwe kans om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Pyeongchang.