Verstappen: 'Balans van auto meteen goed'

Na bijna een dag lang duimendraaien, had Max Verstappen in ieder geval nog de genoegdoening dat hij de snelste tijd had neergezet op de eerste trainingsdag voor de Grand Prix van China. Dat zegt, na in totaal 10 minuten rijtijd en 14 getimede coureurs, natuurlijk niet veel, maar het gevoel over de Red Bull was wél meteen goed.

'De balans van de auto voelde eigenlijk wel prima, maar Ferari en Mercedes hebben nauwelijks gereden, dus weten we niet echt waar we staan', houdt de Limburger een slag om de arm. De eerste vrije training leverde in totaal maar 14 geklokte tijden op en de tweede vrije training werd door de mist en bijkomende veiligheidsproblemen zelfs helemaal gecanceld.

Wedstrijdleider Charlie Whiting legt uit waarom er echt niet kon worden gereden in FP2

'NIET WAAR WE OP HADDEN GEHOOPT'

'Het is natuurlijk wel positief dat ik bovenaan de tijdenlijst sta. Het probleem is dat we niets meer aan de auto hebben kunnen testen sinds Australië. Door de vertragingen hebben we nu niet de uren kunnen maken waar we op hadden gehoopt. Bovendien hebben we nu nog maar heel weinig data van de baan verzameld', benoemde hij op de site van Red Bull het probleem wat alle teams hebben.

De Formule 1 is ook in 2017 weer te zien op Ziggo Sport en Ziggo Sport Totaal! Op 7 april staan de eerste vrije trainingen voor de GP van China op het programma. Diezelfde avond is om 22 uur de tweede aflevering van ons gloednieuwe Ziggo Sport F1-café met Robert Doornbos, Tom Coronel en Rob Kamphues. Volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram voor exclusief beeldmateriaal!