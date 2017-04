Atlético is Real Madrids Bernabéu-killer

Real Madrid heeft volop reden om met angst en beven uit te zien naar El Derbi Madrileño tegen Atlético. De roodwitte stadgenoot is op z'n best als het aantreedt tegen Los Merengues in Santiago Bernabéu, de indrukwekkende thuishaven van Real. Zaterdag azen de strijders van Diego Simeone op een kwartet Real-scalps in het hol van de leeuw op rij in de Primera División.

SPANNING MET EL CLÁSICO OP DE ROL

Koploper Real Madrid kan een nieuwe nederlaag tegen Atlético slecht hebben met Barcelona in het kielzog op de tweede plaats. Het verschil met de Catalanen is twee punten en Real heeft een wedstrijd minder gespeeld. Zeker met El Clásico op 23 april in aantocht, zou het slinken tot een marge van twee punten in het onderlinge duel te overbruggen zijn voor Barça.

DRIE KEER MET MINIMAAL VERSCHIL

Het goede nieuws voor Zinedine Zidane's ploeg is dat het tegen Atlético bij de drie nederlagen op rij nooit een pak slaag kreeg. Telkens namen Los Colchoneros de punten mee door met één doelpunt verschil te winnen. Vorig jaar eindigde de stadsderby in 0-1, in 2014/15 in 1-2 en een jaargang daarvoor in 0-1.

Vorig seizoen won Atlético bij Real Madrid. Morgen kan de winning streak zelfs oplopen tot 4 in Bernabéu! pic.twitter.com/AqQpA1TcBK — Ziggo Sport (@ZiggoSport) April 7, 2017

IN DEZELFDE TOPVORM DEZE VERSIE IN

De twee Madrileense grootmachten steken in een prima vorm de laatste weken in La Liga. Beide haalden dertien van de maximale vijftien punten binnen in de laatste vijf competitiewedstrijden. Zidane liet de complete BBC-aanval thuis tegen Leganés woensdag. Fris en fruitig moeten Gareth Bale, Karim Benzema en Cristiano Ronaldo nu ervoor zorgen dat de reeks van La Bestia Negra wordt beëindigd.

Je ziet de kraker Real Madrid-Atlético zaterdag live op Ziggo Sport (kanaal 14) en Ziggo Sport Select. De aftrap is om 16.15 uur. Sierd de Vos is ter plaatse om je warm te laten draaien en van alle essentiële nieuwsfeiten te voorzien.