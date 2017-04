Kane kan zaterdag weer meedoen bij Spurs

Harry Kane kan zaterdag na een maand afwezigheid zijn rentree maken bij Tottenham Hotspur. De Engelse aanvaller is hersteld van een enkelblessure. 'Ik heb nog niet besloten of ik Harry laat starten of dat ik met hem op de bank begin. Maar hij is terug, dat is het belangrijkste', zei trainer Mauricio Pochettino vrijdag.