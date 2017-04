Geslaagde rentree Djokovic in Daviscup

Tennisser Novak Djokovic heeft vrijdag laten zien dat hij weer helemaal terug is. De nummer twee van de wereld opende de ontmoeting met Spanje in de kwartfinale van de Daviscup met een klinkende zege op Albert Ramos-Viñolas: 6-3 6-4 6-2. Djokovic zette Servië daarmee voor eigen publiek in Belgrado op voorsprong.