Valverde slaat toe in Baskenland

De Spaanse wielrenner Alejandro Valverde heeft vrijdag toegeslagen in de Ronde van het Baskenland. De 36-jarige kopman van Movistar schreef de vijfde etappe op zijn naam, een bergetappe over bijna 140 kilometer tussen Bilbao en Eibar, met onderweg liefst zes beklimmingen. Valverde nam tevens de leiding in het algemeen klassement over van landgenoot David De La Cruz.