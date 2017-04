Dzumhur zet Bosnië in Daviscup naast Oranje

De Nederlandse tennissers hebben maar kort kunnen genieten van hun voorsprong tegen Bosnië-Herzegovina in de tweede ronde van groep 1 van de Europees/Afrikaanse zone in de Daviscup. Na de zege van Robin Haase op Mirza Basic ( 6-4 6-2 5-7 6-3) ging Thiemo de Bakker vrijdag kansloos onderuit tegen Damir Dzumhur. De nummer 434 van de wereld werd tegen de mondiale nummer 73 in elke set vroeg gebroken en maakte te veel fouten om er een spannende wedstrijd van te maken: 2-6 2-6 2-6.