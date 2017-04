Oranje weer terug bij af in Daviscup

De Nederlandse tennissers hebben maar kort kunnen genieten van hun voorsprong tegen Bosnië-Herzegovina in de tweede ronde van groep 1 van de Europees/Afrikaanse zone in de Daviscup. Na de zege van Robin Haase op Mirza Basic ging Thiemo de Bakker kansloos onderuit tegen Damir Dzumhur.

De nummer 434 van de wereld werd tegen de mondiale nummer 73 in elke set vroeg gebroken en maakte te veel fouten om er een spannende wedstrijd van te maken (2-6, 2-6, 2-6).

Jean-Julien Rojer en Tallon Griekspoor nemen het zaterdag in het dubbelspel op tegen Basic en Tomislav Brkic. Zondag zijn de laatste twee partijen in het enkelspel. Haase speelt dan tegen Dzumhur en De Bakker staat tegenover Basic. De winnaar van de ontmoeting in Zenica mag spelen voor een ticket voor de wereldgroep van 2018.