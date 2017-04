Zwemmer Kamminga pakt weer een WK-ticket

Zwemmer Arno Kamminga heeft vrijdag bij de Swim Cup in Eindhoven weer een startbewijs voor de WK in Boedapest veroverd. De 21-jarige Katwijker dook op de 50 meter schoolslag onder de zogeheten debutantenlimiet, die op 27,51 seconden staat. Kamminga noteerde in het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion een tijd van 27,47. Dat was slechts één honderdste boven de seniorenlimiet en tevens maar net boven het Nederlands record, dat al sinds 2010 met 27,44 op naam staat van Lennart Stekelenburg.