Excelsior wint cruciale derby

Excelsior heeft de Rotterdamse derby tegen Sparta gewonnen. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag zegevierde op Het Kasteel met 3-2 en klom daardoor uit de degradatiezone. Excelsior steeg naar de vijftiende plek met 28 punten en staat nu boven Sparta, dat weliswaar evenveel punten heeft, maar een iets minder doelsaldo.

Sparta kwam vroeg in de wedstrijd wel op voorsprong, dankzij een eigen doelpunt van Ryan Koolwijk, maar Excelsior trok de wedstrijd nog voor rust naar zich toe via treffers van Nigel Hasselbaink en Stanley Elbers. Hasselbaink tekende aan het begin van de tweede helft ook voor de 1-3. In de slotfase deed Martin Pusic nog iets terug namens Sparta.