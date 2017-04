Max: 'Paar tienden winnen is veel'

Veel rondjes heeft hij nog niet gereden in China, maar Max Verstappen is tevreden over zijn Red Bull op dit moment. 'De auto voelt prima', laat hij tegenover Olav Mol weten. Toch blijft hij realistisch over zijn kansen op Shanghai International Circuit. 'Als we een paar tienden winnen, is het veel', aldus de jonge Limburger.