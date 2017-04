Wehrlein krijgt slecht nieuws uit ziekenhuis

De crash van Formule 1-coureur Pascal Wehrlein begin dit jaar bij de Race of Champions in Miami blijkt ernstigere gevolgen te hebben dan aanvankelijk gedacht. Naast een rugblessure blijkt de Duitser ook een aantal halswervels te hebben gebroken. Dat onthulde teambaas Toto Wolff van Mercedes bij RTL in de aanloop naar de Grote Prijs van China, waarbij Wehrlein ontbreekt.