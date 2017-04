Pastoor voelt de spanning toenemen

Alex Pastoor voelt de situatie bij Sparta Rotterdam steeds problematischer worden. De trainer incasseerde vrijdag met zijn ploeg tegen Excelsior de derde nederlaag in een week tijd (2-3). 'Het was al spannend en het is alleen maar nóg spannender geworden', zei Pastoor, wiens ploeg net als Excelsior, ADO Den Haag en NEC 28 punten heeft.

De nederlagen tegen PSV (0-2) en bij sc Heerenveen (3-0) waren min of meer ingecalculeerd, maar tegen stadgenoot Excelsior rekende Pastoor op punten. 'Daarom is deze nederlaag een behoorlijke tik voor ons. Dit maakt het een vervelende week, waarin we geen enkel punt hebben gehaald.'

Sparta heeft nu alleen Roda JC en Go Ahead Eagles nog onder zich staan. Voor de kampioen van vorig seizoen in de Jupiler League nemen de degradatiezorgen steeds verder toe. Sparta treft in de laatste vier speelrondes met Roda, ADO en Go Ahead drie directe concurrenten. 'Het worden vier krakers, vier zenuwslopende wedstrijden. Of we nu dingen gaan veranderen? Nee, schokeffecten bestaan niet, het heeft dus geen zin om nu ineens heel veel andere dingen te gaan doen.'