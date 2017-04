Heersend Ferrari geeft iedereen kopzorgen

Na twee mislukte trainingen op vrijdag was het in de 60 minuten van FP3 dringen op de baan. Met het oog op de kwalificatie later vandaag was tracktime immers zeer gewenst. Ferrari heeft de hardste klap uitgedeeld. Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen zetten alles en iedereen op achterstand en alleen Mercedes kwam eingszins in de buurt.