Max strandt in Q1, Hamilton pakt pole

Max Verstappen is bij de kwalificatie voor de Grand Prix van China niet verder gekomen dan de negentiende tijd. De Nederlander van Red Bull had last van motorproblemen en kon daardoor geen fatsoenlijke ronde rijden. Zijn teamgenoot Daniel Ricciardo eindigde op P5, 1,3 seconde achter Lewis Hamilton. De Engelsman van Mercedes knalde met 1:31.678 naar pole position.

Max riep zeven minuten voor het einde van Q1 over de boardradio dat hij problemen met de motor had. Hij zette geen tijd neer en dook de pits weer in. Aan het einde van de kwalificatie probeerde hij het nog eens, maar tevergeefs. Met zijn 1:35.433 was hij alleen sneller dan Esteban Ocon.

Antonio Giovinazzi beleefde ook geen gelukkige kwalificatie, maar de Italiaan had dat wél aan zichzelf te wijten. Vlak voor het einde van Q1 vloog hij met zijn Sauber keihard de boarding in:



De Ferrari's waren in Q1 en Q2 nog het snelst van allemaal, maar moesten in Q3 wél toegeven op de razendsnelle Hamilton. Achter de drievoudig wereldkampioen zijn de verschillen klein. Sebastian Vettel was maar een duizendste sneller dan Valtteri Bottas en start daarom zondag vanaf P2. Kimi Raikkonen maakt de top 4 compleet. Ricciardo was op P5 Best of the Rest.

PROVISIONAL CLASSIFICATION (END OF QUALIFYING)



6th pole in a row for HAM



One THOUSANDTH between VET (P2) and BOT (P3) #ChineseGP pic.twitter.com/EvtOFEABwA — Formula 1 (@F1) 8 april 2017

