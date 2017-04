Amerikanen houden hoop in Daviscup

De tennissers van Australië zijn nog niet klaar met de Verenigde Staten in de kwartfinale van de Daviscup. De Amerikanen pakten zaterdag in Brisbane hun eerste punt door winst in het dubbelspel. Jack Sock en Steve Johnson vochten zich terug tegen Sam Groth en John Peers: 3-6 6-3 6-2 2-6 6-3. De Australiërs hadden een dag eerder de eerste twee enkelspelen gewonnen.