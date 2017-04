Kerber naar halve finales Monterrey

Tennisster Angelique Kerber heeft vrijdag de halve finales bereikt van het WTA-toernooi van Monterrey. De Duitse nummer één van de wereld had anderhalf uur nodig om titelverdedigster Heather Watson uit Groot-Brittannië uit te schakelen: 6-4 6-4.

Kerber gaat de strijd om een plaats in de finale aan met Carla Suarez Navarro. De Spaanse kende weinig problemen met de Française Alizé Cornet. In de andere halve finale staan Caroline Garcia, eveneens afkomstig uit Frankrijk, en de Russische Anastasia Pavlioetsjenkova tegenover elkaar. Pavlioetsjenkova is als tweede geplaatst in de Mexicaanse stad.