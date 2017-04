Hawks verrassen met winst op Cavaliers

Terwijl de play-offs naderen hapert titelverdediger Cleveland Cavaliers in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De ploeg verloor vrijdag van Atlanta Hawks dat met de meeste basisspelers aan de kant zonder veel illusies aan het duel was begonnen. Maar de Hawks zegevierden met 114-100 waardoor ze in de resterende drie duels nog maar één keer hoeven te winnen om zeker te zijn van deelname aan de play-offs.