Spurs-show op stralend White Hart Lane

Tottenham Hotspur heeft in ieder geval voor even de achterstand op koploper Chelsea verkleind tot vier punten. De Londenaren leefden zich uit tegen Watford, dat op White Hart Lane met 4-0 werd afgedroogd. Stralend middelpunt was Dele Alli, die op schitterende wijze de 1-0 maakte.