Beter Real geeft zege weg tegen Atlético

Real Madrid baalt. De koploper van de Primera División leek op weg naar een benauwde 1-0 overwinning op Atlético in El Derbi Madrileño. Toch kreeg het een dreun van de stadgenoot toen Antoine Griezmann uit een spaarzame uitval de late 1-1 maakte en ook Barcelona in Málaga liet juichen.

KOUDE START IN HEET MADRID

Het duurde lang voordat de strijd echt losbarstte. Real Madrid begon slordig en leed veel onnodig balverlies. Het tempo lag bovendien laag, waardoor Atlético in de snelkookpan simpel overeind bleef. Naarmate de rust naderde, greep Real het initiatief. Dat leverde kansen op voor Karim Benzema (video) en Cristiano Ronaldo:

HEEL VEEL REAL MADRID

De ploeg van Zinedine Zidane verhoogde na rust de druk op de goal van Jan Oblak. De Poolse doelman redde sterk en zag Ronaldo ook net naast koppen. Uit een vrije trap van Toni Kroos zette Pepe zijn hoofd wél trefzeker tegen de bal aan:

HEEL WEINIG ATLÉTICO VOLSTAAT

Het leek er niet op dat de gasten nog in staat waren om langszij te komen. De mannen van Diego Simeone gokten volledig op een scherpe uitbraak. Fernando Torres liet na uit zo'n counter te scoren, maar in de slotfase wist Griezmann wel raad met de geweldige steekpass van invaller Correa:

TITELSTRIJD WEER OPEN?

Door het inleveren van twee kostbare punten, helpt Real Madrid aartsrivaal Barcelona in het zadel. Als De Blaugranas vanavond winnen bij Málaga, komen ze in punten op gelijke hoogte met Real. De Madrilenen hebben wel een duel minder gespeeld. Maar met El Clásico op 23 april in aantocht, kan Barça die marge overbruggen.