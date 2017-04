Tennissers op voorsprong tegen Bosnië

Jean-Julien Rojer en Robin Haase hebben het Nederlandse Daviscupteam op een 2-1-voorsprong gezet tegen Bosnië-Herzegovina. Het Nederlandse duo won met 6-3, 3-6, 6-3, 6-2 van Mirza Basic en Tomislav Brkic.

De Bosnische dubbelspelers bleken taaier dan vooraf gedacht. Nadat de eerste set naar Nederland was gegaan, braken de Bosniërs vroeg in de tweede set de servicegame van Rojer. Na een verloren set richtte het Nederlandse duo zich goed op, met dank aan de geïrriteerde Bosniërs die zich opwonden over scheidsrechterlijke beslissingen.

Kopman Haase kan zondag de ontmoeting met Bosnië in de tweede ronde van groep 1 van de Europees/Afrikaanse zone beslissen in zijn enkelpartij tegen Damir Dzumhur. Mocht hij daar niet in slagen, dan zijn de ogen gericht op Thiemo de Bakker, die de laatste partij speelt tegen Basic. De Bakker heeft nauwelijks wedstrijdritme en verloor vrijdag kansloos van Dzumhur.

Mocht het team van de debuterende coach Paul Haarhuis Bosnië verslaan, dan gaat het spelen voor een ticket voor de wereldgroep van 2018.