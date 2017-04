Tijdrit voor Roglic, eindzege voor Valverde

Primos Roglic heeft LottoNL-Jumbo de tweede dagzege bezorgd in de Ronde van het Baskenland. De 27-jarige Sloveen, die eerder deze week al de vierde etappe op zijn naam schreef, was de beste in de afsluitende tijdrit in en rondom Eibar.

Roglic zette 35.58 op de klok na 27,7 kilometer en was daarmee negen seconden sneller dan de Spanjaard Alejandro Valverde van Team Movistar. Diens landgenoot Ion Izagirre van Bahrain Merida werd derde op 15 seconden. Voor Roglic was het derde zege in 2017. Eerder schreef hij het eindklassement van de Ronde van de Algarve op zijn naam.

Valverde verdedigde met zijn tweede tijd met succes zijn leiderstrui in Baskenland. Hij had een minieme voorsprong op onder meer Alberto Contador van Trek-Segafredo en leek die aanvankelijk te verspelen. In het tweede deel van de tijdrit maakte hij zijn achterstand op Contador echter goed en schreef zo voor het eerst in zijn carrière de Ronde van Baskenland bij op zijn lange erelijst. Contador finishte in de tijdrit als vierde op 23 seconden van Roglic en werd tweede in het eindklassement.

De 36-jarige Valverde is bezig aan een ijzersterk voorjaar. Hij won eerder al het eindklassement in de Ruta del Sol en de Ronde van Catalonië en boekte in totaal al vijf dagzeges. Zijn rivaal Contador werd voor de vierde keer tweede in het eindklassement dit jaar. Drie keer bleef Valverde hem nipt voor.