Club Brugge wint opnieuw niet in play-offs

Club Brugge is niet verder gekomen dan 1-1 in de tweede wedstrijd in de play-offs van de Belgische competitie tegen Charleroi. De ploeg van coach Michel Preud'homme loopt daarmee slechts een punt in op koploper Anderlecht, dat zondag in actie komt tegen AA Gent en heeft nu drie punten achterstand. AA Gent kan bij een zege op Anderlecht Club Brugge passeren.