TOP prolongeert landstitel in korfbalfinale

Top/Quoratio heeft net als vorig jaar de korfbaltitel gewonnen. In de finale van de Korfbal League won de ploeg uit Sassenheim met 22-18 van AKC Blauw-Wit.

Het Ziggo Dome was voor de tweede keer het toneel van de finale. De strijd ging lange tijd gelijkop. De verrassende Amsterdamse finalist Blauw-Wit kwam in de eerste helft nog met 8-6 voor, maar TOP knokte zich terug en noteerde op slag van rust een voorsprong van 11-10.

In het begin van de tweede helft was het spelbeeld gelijk. Maar bij een stand van 18-16 zorgde Mick Snel van TOP met twee rake schoten voor een cruciale voorsprong van vier punten. In dezelfde periode had Blauw-Wit, dat leunde op de treffers van Momo Stavenuiter, het vizier niet op scherp. De titelverdediger hield de marge van vier punten in stand.

Het was voor de Sassenheimers het vierde kampioenschap sinds de oprichting van de Korfbal League in 2005. De laatste keer dat Blauw-Wit de landstitel pakte, was in 1979.