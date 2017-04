Armoedig Barcelona gooit eigen glazen in

Het leek zo'n mooi scenario voor Barcelona. Real Madrid dat 's middags gelijkspeelde tegen Atlético en zelf even een zege boeken op Málaga en twee punten inlopen. In plaats van inlopen, verloren de Catalanen met 2-0 bij de nummer 15 van de Primera División. En zag Real de marge groeien van twee naar drie punten.

OFF-DAY VAN GROTE JONGENS

Vol overgave ging de ploeg van voormalig Real Madrid-speler Michel de strijd aan in La Rosaleda. Barça wist eigenlijk de hele wedstrijd niet op een antwoord te komen. Lionel Messi schoot de ene na de andere vrije trap mis, Neymar was meer aan het duikelen dan passeren en ook Luis Suárez deed aan overstapjes als hij zelf had kunnen scoren.

ANDALUSIËRS PIJNIGEN DE GASTEN

Het extreem matige spel van de ploeg van Luis Enrique gaf Málaga het idee dat er wat te halen was. Jeremy Mathieu dacht Sandro slim in de buitenspelval te lokken, maar stapte te laat. De voormalige spits van Barcelona kon alleen door en verschalkte Marc-André Ter Stegen in de korte hoek:

ROOD, MALAISE EN DE GENADEKLAP

Neymar haalde het einde niet. De Braziliaan was in de eerste helft al tegen een gele kaart aangelopen en ging na een dik uur nogmaals over de schreef. Met rood droop hij af. Het maakte niets extra's los bij zijn ploeggenoten. In de slotfase counterden Los Boquerones naar de 2-0. Jony maakte het af en liet de lach verschijnen bij Real Madrid.