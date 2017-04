Ajax neemt vlot en ruim afstand van NEC

Met speels gemak heeft Ajax een uitzege op NEC geboekt. De nummer twee van de ranglijst verhoogde de druk op koploper Feyenoord met een royale winst van 5-1.

Ajax kwam in ieder geval voor even in punten gelijk met de trotse aanvoerder uit Rotterdam, die zondag op bezoek gaat bij PEC Zwolle. Voor NEC dreigt een vervelend slot van de competitie na een serie van tien nederlagen in de laatste elf duels.

Het elftal van trainer Peter Bosz beleefde een prettige laatste test voor de eerste ontmoeting van donderdag met Schalke 04 in de kwartfinale van de Europa League. De coach van Ajax stond al snel stil bij de krachtmeting met de Duitse volksclub. Lasse Schöne bleef in de rust achter in de kleedkamer voor Donny van de Beek. De ervaren Deen is geschorst voor het eerste duel met Schalke 04.

David Neres startte voor Ajax. De Braziliaan maakte zijn uitverkiezing binnen acht minuten waar. Eerst werkte de ongelukkige verdediger Wojciech Golla een voorzet van de aanvaller van 12 miljoen euro in eigen doel. Vervolgens liet Neres zelf doelman Joris Delle kansloos. De Braziliaan zette even later ook nog Younes vrij voor het doel, maar de Duitser schoot vanaf dichtbij over.

Voor een ploeg met vijf verdedigers gaf NEC veel kansen weg. De derde treffer van Ajax na 31 minuten viel de gammele defensie van de thuisploeg niet aan te rekenen. Bertrand Traoré hakte de bal fraai onder zijn standbeen door en schoot vervolgens beheerst raak.

NEC ging na rust even beter voetballen toen trainer Peter Hyballa middenvelder Ferdi Kadioglu voor verdediger Frank Sturing bracht. Uitgerekend de 17-jarige invaller tekende ook voor 3-1 door de bal over doelman André Onana te stiften. Amper zes minuten later herstelde Traoré de marge van drie treffers weer. Vervolgens slalomde Hakim Ziyech naar het slotakkoord van een eentonig schouwspel.