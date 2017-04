'Ook nat geen partij voor Mercedes/Ferrari'

Max Verstappen verwacht niet dat hij zondag zijn heroïsche regenrace van Brazilië een vergelijkbaar vervolg kan geven tijdens de Grand Prix van China. De coureur van Red Bull Racing zag zijn kwalificatie op het circuit van Shanghai de mist ingaan en moet starten vanaf de zeventiende plek.

De 19-jarige Nederlander vestigde afgelopen najaar zijn faam als beste regenrijder van het veld door tijdens de kletsnatte grandprix op Interlagos de ene na de andere concurrent in te halen. Zo reed hij van de zestiende naar de derde plek.

Zaterdag was Verstappen de eerste om verwachtingen van eenzelfde kunststukje in de kiem te smoren. 'Ik denk niet dat we in de positie zijn om Ferrari en Mercedes te kunnen uitdagen, ook niet als het nat is', blikte hij vooruit.

'Vorig jaar hadden we een van de beste wagens als het om downforce ging.' Met de nieuwe regels in de Formule 1 heeft Red Bull nog geen wagen die zich kan meten met de Mercedes en de Ferrari. 'We moeten realistisch zijn, we moeten geduld hebben en hard werken.'