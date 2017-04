Kroos breekt Pepe's ribben

Pepe staat ongeveer een maand buitenspel. De verdediger van Real Madrid heeft bij een botsing met ploeggenoot Toni Kroos twee ribben gebroken. Dat gebeurde in de tweede helft van de stadsderby tegen Atlético Madrid, die eindigde in 1-1. Pepe nam in dit duel nog de openingstreffer voor zijn rekening.