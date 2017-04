Barcelona profiteert niet van gelijkspel Real

FC Barcelona heeft nagelaten op gelijke hoogte te komen met Real Madrid. De ploeg van Luis Enrique verloor zaterdagavond met 2-0 bij nummer vijftien Málaga CF en profiteerde zo allerminst van het puntenverlies van Real Madrid in de stadsderby eerder op de dag met Atlético (1-1). Barcelona blijft nu op drie punten achterstand, terwijl Real ook nog een wedstrijd tegoed heeft.

Barcelona zocht in La Rosaleda voortdurend de aanval, maar kwam net als in het thuisduel met Málaga eerder dit seizoen (0-0) niet tot scoren. Tegen alle verhoudingen in nam de thuisploeg de leiding. Sandro Ramírez reageerde goed op een diepe bal van Juan Carlos. De oud-speler van Barcelona verschalkte doelman Marc-André ter Stegen in de korte hoek. De protesten vanuit het Barcelona-kamp voor buitenspel mochten niet baten.

De ploeg van Luis Enrique ging na rust naarstig op zoek naar de gelijkmaker. Bij een scherpe tegenaanval had de Venezolaan Juanpi de 2-0 voor Málaga op de schoen, maar hij schoot recht in de handen van Ter Stegen.

Het laatste half uur speelde Barcelona met tien man, omdat Neymar tegen zijn tweede gele kaart aanliep. Hij kwam te laat in op Diego Llorente, terwijl de Braziliaan al geel op zak had omdat hij in de eerste helft een vrije trap van Malága verhinderde door zijn veters te strikken. De ploeg van Luis Enrique bleef met tien man druk zetten. De neergelegde Sergi Roberto had een strafschop moeten krijgen, maar de scheidsrechter legde de bal buiten het zestienmetergebied. In de slotfase besliste Jony uit een tegenstoot het duel: 2-0.

Barcelona heeft 69 punten uit 31 wedstrijden, Real Madrid staat op 72 uit 30. De Spaanse rivalen staan over twee weken tijdens El Clásico tegenover elkaar in Madrid.