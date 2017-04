Rotterdam in teken van jaarlijkse marathon

Wie zondag een dagje sightseeing Rotterdam wil doen, kan beter een andere datum kiezen. De binnenstad is zondag voor het verkeer vrijwel onbereikbaar door de jaarlijkse marathon. 'Wilt u de marathon of het centrum van Rotterdam bezoeken, kom dan met het openbaar vervoer of parkeer uw auto op een van de P+R-plaatsen', adviseert de ANWB.