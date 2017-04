Weergaloze Max naar podium, Lewis wint

Max Verstappen heeft een spectaculaire Grand Prix van China afgesloten op een weergaloze P3. De Nederlander leek kansloos na een 16de plek op de startgrid, maar maakte op de vochtige baan andermaal zijn status als inhaalmeester en regenkoning meer dan waar. Even lag hij zelfs tweede achter uiteindelijke winnaar Lewis Hamilton, maar Sebastian Vettel bleek op het droge sneller.

WERELDSTART VAN MAX

Vooraf was er gerekend op een regenrace, maar gedurende de hele wedstrijd viel er geen druppel. De baan was bij de start nog wél nat en dat was een kolfje naar de hand van Verstappen. Na een absolute wereldstart had hij zijn mislukte kwalificatie al na een krap rondje volledig in de vergetelheid gereden. Als een chirurg sneed hij door het veld en lag hij al zevende:

SAFETY CARS EN CRASHES HELPEN VERSTAPPEN VERDER

Vlak daarna knalde Lance Stroll na een touché met Checo Pérez in het grind. Het leverde een virtual safety car op en vlak na de herstart schreef Antonio Giovinazzi een tweede Sauber van het weekend af en moest de echte safety car de baan op komen. Max maakte gebruik van de situatie om naar droogweer-banden te switchen en lag bij de herstart vierde toen Kimi Raikkonen opdoemde:

Met de Fin in de spiegels was Daniel Ricciardo de volgende en ook zijn teamgenoot ging er met huid en haar aan:

FLATSPOTS, BOTTAS GEZIEN EN RICCIARDO AFGEHOUDEN

Daarna droogde de baan verder op en verdween eerst Hamilton uit beeld en doemde vervolgens Vettel op achter Max. De druk van de Ferrari bleek te groot. Verstappen verremde zich in ronde 29 en moest niet alleen de Duitser voorbij laten, maar ook pitten voor nieuwe banden. Terug op P6 ging Verstappen er met nieuwe supersofts nog een keer voor zitten. Bottas was het laatste slachtoffer:

Door pitstops van Raikkonen en Ricciardo vanaf ronde 39 weer op en podiumplek. In de slotfase voerde Ricciardo de druk op Verstappen nog wél maximaal op. De Aussie reed rondenlang binnen DRS-afstand. Ook al omdat Verstappen tot zijn eigen frsutratie niet voorbij achterblijver Romain Grosjean kwam, bleef het veel spannender dan hij zelf had gehoopt. Het liep uiteindelijk net goed af:

Vooraan bleef Hamilton uit de greep van Vettel en daardoor is de stand in het WK na twee ronden volstrekt in evenwicht. Vettel en Hamilton voeren samen de stand aan met 43 punten.