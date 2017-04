Schalke zonder Choupo-Moting tegen Ajax

Schalke 04 komt zonder Eric Maxim Choupo-Moting naar Amsterdam voor het eerste duel met Ajax in de kwartfinale van de Europa League. De aanvaller uit Kameroen viel zaterdag geblesseerd uit tijdens de gewonnen competitiewedstrijd tegen VfL Wolfsburg (4-1). Uit onderzoek bleek een dag later dat Choupo-Moting met een kneuzing aan zijn linkerknie kampt.

Volgens de medische staf van Schalke staat de aanvaller, een vaste waarde in het elftal van trainer Markus Weinzierl, daardoor een week aan de kant. Hij ondergaat komende week voor de zekerheid nog een extra MRI-scan.

Ajax ontvangt de Duitse club donderdag in Amsterdam, een week later is de return in Gelsenkirchen.