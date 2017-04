AZ met Vlaar en Lewis tegen Roda JC

AZ begint zondag om 12.30 uur met Ron Vlaar en Fernando Lewis in de basis aan de thuiswedstrijd tegen Roda JC. Aanvoerder Vlaar keert terug in de ploeg, nadat hij de midweekse ontmoeting in Amsterdam met Ajax (4-1) had overgeslagen. Lewis begint voor het eerst dit seizoen in de basis omdat de rechtsbacks Jonas Svensson en Mattias Johansson vanwege blessures allebei niet kunnen spelen.