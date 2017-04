Kimutai is de snelste in Rotterdam

Marius Kimutai heeft zondag de 37ste editie van de marathon van Rotterdam gewonnen. De Keniaan liep in zijn elfde marathon onder een stralende voorjaarszon de 42,195 kilometer in 2.06.03.

Die tijd lag wel ruim boven het parcoursrecord van 2.04.27 uit 2009. Hij liep in de slotkilometers weg uit de kopgroep en kwam solo aan op de Coolsingel. Kimutai eindigde in oktober vorig jaar als derde in de marathon van Amsterdam.

Abdi Nageeye mag zich vanaf zondag de snelste Nederlander ooit in de marathon van Rotterdam noemen. De 28-jarige atleet van Somalische afkomst liep de 42,195 kilometer door de Maasstad in 2.09.34 en dook daarmee ruim onder de 2.10.04 die Marti ten Kate in 1989 neerzette.