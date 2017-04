Excelsior rest van seizoen zonder Faik

Excelsior kan de rest van dit seizoen geen beroep meer doen op Hicham Faik. De middenvelder viel dinsdag geblesseerd uit tijdens de verloren thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Faik blijkt de binnenband van een knie te hebben gescheurd en staat daardoor acht tot tien weken aan de kant.

De 25-jarige middenvelder was een vaste waarde in het elftal van trainer Mitchell van der Gaag. In 22 competitieduels maakte Faik vier doelpunten. Hij mist niet alleen de resterende vier wedstrijden van de reguliere competitie, maar ook de play-offs tegen degradatie als Excelsior daarin verzeild raakt. Dankzij de zege vrijdag bij stadgenoot Sparta (2-3) staan de Kralingers wel net boven de degradatiestreep.

De hamstringblessure die Luigi Bruins tegen FC Utrecht opliep, blijkt mee te vallen. Van der Gaag verwacht Bruins over twee tot drie weken weer terug.