Haase haalt laatste punt binnen

Het Nederlands Daviscupteam kan zich gaan opmaken voor een play-off voor een plaats in de wereldgroep. Robin Haase bezorgde Oranje in Zenica het beslissende punt tegen Bosnië-Herzegovina: 1-3. De dertigjarige Nederlander was Damir Dzumhur in vijf sets de baas. Hij won met 7-5, 6-3, 6-7 (4), 2-6, 6-4.