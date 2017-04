Everton wint spektakelstuk

Het publiek en Everton zijn de grote winnaar geworden van Everton-Leicester City. In Liverpool wonnen de mannen van Ronald Koeman met 4-2 van de regerend landskampioen.

Vooral het begin van het duel was geweldig. Na 30 seconden was het al 1-0 voor The Toffees door een goal van Tom Davies. Maar Everton had niet lang plezier van de voorsprong. Na tien minuten voetballen was het zelfs 1-2. Eerst scoorde Islam Slimani na een snelle counter en daarna plaatst Marc Albrighton een vrije trap in de kruising.

De eerste drie goals op een rij:

De goals bleven ook daarna komen. Romelu Lukaku maakte na een kwart wedstrijd gelijk. Een scherpe voorzet van de rechterkant hoefde hij alleen maar met zijn hoofd aan te raken om de gelijkmaker op het bord te zetten. En ook Phil Jagielka scoorde nog voor rust. Hij knikte een corner tegen de touwen.

LUKAKU DOET DE DEUR DICHT

De tweede helft verliep een stuk rustiger. Leicester kon geen druk meer zetten op de verdediging van de thuisploeg en en na de 4-2 van Lukaku was het duel beslist. Door de winstpartij heeft Everton nu 54 punten na 32 wedstrijden. Daarmee bezet de ploeg plek 7 op de ranglijst.

Voor Leicester eindigde met de nederlaag een mooie serie. Na het ontslag van Claudio Ranieri won de ploeg vijf wedstrijden op rij. Een zesde zat er dus niet in. De degradatiezorgen lijken wél voorbij. The Foxes zijn elfde met 36 punten na 31 wedstrijden en staan daarmee acht punten boven de degradatiestreep..