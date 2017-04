Koeman troeft Shakespeare af

Everton heeft zondag Craig Shakespeare zijn eerste nederlaag toegebracht als trainer van Leicester City. De ploeg van coach Ronald Koeman zegevierde op eigen veld met 4-2 over de titelhouder. Daarmee bleef Everton stevig op de zevende plaats, met evenveel punten als Arsenal dat echter drie duels minder speelde.

Onder leiding van Shakespeare, de opvolger van de eind februari ontslagen Claudio Ranieri, won Leicester City vijf keer in de Premier League en één keer in de Champions League. Woensdag wacht Atlético Madrid in Spanje in de kwartfinales van het kampioenenbal.

Tom Davies opende de score voor Everton na 29 seconden. Dat was een clubrecord in de Premier League. Door treffers van Islam Slimani en Marc Albrighton leidde Leicester na amper tien minuten echter met 1-2. De thuisclub ging dankzij doelpunten van topscorer Romelu Lukaku en Phil Jagielka echter alsnog de rust in met een voorsprong (3-2). Opnieuw Lukaku besliste het duel na de rust met zijn tweede goal. Het was zijn 23e competitietreffer.