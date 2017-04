Lens scoort voor Fenerbahçe

Fenerbahçe blijft in de race om de tweede plaats, die in Turkije goed is voor deelname aan de voorronde van de Champions League. De ploeg van de scheidende trainer Dick Advocaat won zondagavond voor eigen publiek met 3-1 van laagvlieger Akhisar Belediyespor. Voor de thuisclub kwamen Miguel Lopes (eigen doel), Souza en Jeremain Lens tot scoren. Robin van Persie en Gregory van der Wiel hadden bij Fenerbahçe eveneens een basisplaats.