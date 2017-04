Motorcoureur Viñales wint ook tweede race

Maverick Viñales heeft zondag de Grote Prijs van Argentinië gewonnen in de MotoGP. De coureur van Yamaha kwam op het circuit van Termas de Río Hondo in een tijd van 41.45,060 solo over de finish. De Italiaanse veteraan Valentino Rossi, teamgenoot van Viñales, vocht met Cal Crutchlow van Honda een verbeten strijd uit om de tweede plaats. Daarin bleek Rossi sterker, Crutchlow moest genoegen nemen met de derde plek.

Viñales pakte in Argentinië zijn tweede zege op rij. Twee weken geleden schreef hij de eerste wegrace in Doha op zijn naam. Hij gaat met 50 punten aan de leiding in het algemeen klassement. Rossi volgt met 36 punten en Andrea Dovizioso, tweede in de Grote Prijs van Qatar, is derde met 20 punten.

Marc Márquez vertrok van poleposition, maar kon die eerste startplek niet omzetten in een overwinning. De Spaanse regerend wereldkampioen ging met zijn Honda onderuit en dat betekende direct einde wedstrijd. Hij probeerde nog op te stappen, maar zijn motor was te zwaar beschadigd. Even later gleed teamgenoot Dani Pedrosa op exact dezelfde plek en manier met zijn motor weg, en was uitgeschakeld. Márquez en Pedrosa waren echter niet de enigen die onderuit gingen. De race werd gekenmerkt door verscheidene glijpartijen.

In de Moto2 ging de zege opnieuw naar de Italiaan Franco Morbidelli die op zijn Kalex een tijd neerzette van 39.50,036 minuten. De Portugees Miguel Oliveira, die zaterdag in de kwalificaties poleposition veroverde, eindigde als tweede. De Zwitser Thomas Lüthi werd derde.