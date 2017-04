Bosz: 'Uit heeft Feyenoord het lastig'

Peter Bosz was ongetwijfeld blij toen hij zag dat Feyenoord niet wist te winnen bij PEC Zwolle. Zijn Ajax staat daardoor nog maar één punt achter de Rotterdammers in de titelrace. 'Thuis gaat het makkelijker maar uit hebben ze het lastig', zei de coach van Ajax bij Rondo over de concurrent.