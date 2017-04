Napoli soepel voorbij Lazio

Napoli lijkt dit seizoen verzekerd van een plek in de top drie in de Serie A. Het elftal van trainer Maurizio Sarri sloeg zondag een aanval van nummer vier Lazio af. Het onderlinge treffen eindigde in 3-0 voor de mannen uit Napels, waardoor Napoli de voorsprong op Lazio tot zeven punten vergrootte.