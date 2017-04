Cavani goud waard voor PSG

Paris Saint-Germain blijft in de race voor de vijfde landstitel op rij. Tegen Guingamp won de voetbalclub uit Parijs de vijfde competitiewedstrijd op rij met 4-0.

PSG blijft zo koploper AS Monaco, dat zaterdag met 1-0 te sterk was voor Angers, volgen op drie punten afstand. Beide topclubs moeten dit seizoen nog zeven duels in de Ligue 1 spelen.

Zoals zo vaak dit seizoen, had Paris Saint-Germain de overwinning te danken aan Edinson Cavani. De spits uit Uruguay gaf in de 56ste minuut de assist bij het openingsdoelpunt van Angel Di Maria. De tweede en derde treffer maakte Cavani zelf. Hij staat nu op 29 doelpunten in 31 wedstrijden. Blaise Matuidi bepaalde in blessuretijd de eindstand op 4-0.